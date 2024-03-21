Появились новые подробности о последствиях ракетного удара по Киеву и кадры с мест.

В ночь на 21 марта оккупанты атаковали Украину десятками ракет.

А именно - двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами «Искандер-М» (KN-23)/Х-47М2 «Кинжал», а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Ракеты заходили с севера, а основным направлением удара был Киев.

Падение обломков зафиксировано в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах Киева. Под атаку попали жилые дома и авто.

На кадрах с места атак видно, что стены многоэтажек почернели от пожаров, стекла вылетели.

Автомобили поплавило от бешеных температур, кое-где на земле образовались огромные воронки.

К счастью, погибших в результате этой атаки нет.

Количество пострадавших увеличилось до 12 людей.

Также известно о пострадавших в Киевской области.

Обломки вражеских воздушных целей в нескольких районах области повредили частные дома, хозяйственные постройки, авто.

Два человека получили осколочные ранения конечностей и лица.

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