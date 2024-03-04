Переважна більшість сучасних смартфонів обладнано лотком під SIM-карту, який витягти дуже легко за допомогою скріпки або голки. Ось тільки фахівці радять заздалегідь переводити смартфон у режим польоту, перш ніж отримувати з нього SIM.

І справді, на більшості сучасних смартфонів процедуру вилучення SIM-карти спрощено. Слоти під неї та microSD-карту розташовані, як правило, у бічному відсіку, який можна витягти за допомогою спеціального "ключа".

Що ж до iPhone, то на американських моделях, починаючи з iPhone 14 та iPhone 15, лоток для SIM-карти не передбачено, оскільки ці смартфони підтримує лише eSIM (вбудована SIM). У решті моделей лоток розміщений або на лівій грані, або на правій. А ось на iPhone X він розташований знизу.

До речі, щоб вставити/поміняти картку в iPhone, не обов'язково вимикати його. iPhone самостійно визначає чи картка є, чи вона відсутня.

Що ж до телефонів інших виробників, то хоч вони теж підтримують так звану гарячу або швидку заміну SIM-картки, але фахівці радять заздалегідь переводити смартфон у режим польоту, перш ніж витягувати з нього SIM-картку. Вони кажуть, що завжди існує небезпека такої заміни SIM-картки через електричний струм, що може призвести до можливої ​​поломки картки.

Як правильно виймати та вставляти SIM-картку

Отже, щоб дістати або помістити SIM-карту у смартфон, потрібно:

увімкнути на телефоні авіарежим;

за допомогою скріпки витягніть бічний слот для SIM-карток;

дістати чи вставити потрібну SIM-карту;

вставити слот назад у смартфон;

вимкнути на телефоні режим польоту.

Такі дії допоможуть SIM-карті швидше зареєструватися в мережі та знайти стабільний сигнал.

важливо!

Якщо дуже часто вставляти та виймати SIM-карту зі смартфона, то контакти картки можуть з часом стертися і робота телефону з такою карткою може стати ненадійною. Але це відбувається не за півроку, а лише за кілька років, та й те, якщо ви часто переставляєте картку.

Сім-карта (Subscriber Identity Module) – це маленький чіп, який ви вставляєте у свій мобільний телефон. Він містить інформацію про ваш номер телефону та підписку на мобільний зв'язок, а також зберігає контакти та інші дані. Сім-карта пов'язує ваш телефон із мережею мобільного зв'язку, дозволяючи вам здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення та використовувати мобільні дані. Коли ви змінюєте телефон, ви можете перенести свою сім-карту в новий апарат, щоб зберегти свій номер та передплату.

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