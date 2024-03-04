Цієї весни посадіть насіння перцю в приміщенні, щоб продовжити вегетаційний період і отримати більший урожай.

Хоча розсада болгарського перцю зазвичай продається навесні у садових центрах, ви можете заощадити гроші, вирощуючи її вдома.

Насіння перцю можна садити на відкритому повітрі в теплому кліматі, але садівникам у прохолодних регіонах необхідно садити насіння перцю в приміщенні, щоб рослини мали достатньо часу для дозрівання до осені.

У цьому посібнику для початківців ви дізнаєтеся, коли краще сіяти насіння перцю, а також отримаєте поради щодо посадки та пересадки перцю.

Як та коли сіяти перець на розсаду:

Різні сорти перцю ростуть довше, ніж інші, тому рекомендується ознайомитися з конкретними інструкціями щодо посадки на упаковках з насінням.

Солодкому болгарському перцю потрібно всього 60-90 днів, щоб дати плоди, але деяким гострим перцям чилі може знадобитися до 150 днів. Більшість перців ростуть добре, якщо ви посадите насіння у приміщенні приблизно за вісім-десять тижнів до останніх заморозків.

Коли та як сіяти перець на розсаду:

Коли ви визначили дату посіву насіння, ось як сіяти перець на розсаду:

Заповніть окремі горщики або лотки для сівби попередньо зволоженою ґрунтовою сумішшю.

Посадіть два-три насіння перцю в горщик або посадковий осередок і засипте насіння шаром ґрунту.

Перемістіть контейнери для вирощування в тепле місце, яке щодня отримує від 12 до 15 годин яскравого світла.

Регулярно поливайте насіння, щоб ґрунт завжди залишався вологим.

Для зростання перцю потрібно багато світла, чого в приміщенні буває складно досягти. Якщо у вас немає яскравого вікна, вам знадобиться якісне світло, щоб зберегти здоровий перець.

Світлодіодні лампи для вирощування рослин можуть допомогти вам.

Крім світла, перцю для проростання необхідно багато вологи та тепла.

Як пересадити розсаду перцю

Садівники з нетерпінням чекають на початок посадки перцю на відкритому повітрі навесні, але терпіння є ключовим моментом, коли справа доходить до вирощування перцю. Ці теплолюбні рослини погано переносять низькі температури і можуть бути пошкоджені або загинути, якщо їх зарано висадити на відкритому повітрі.

Для пересадки перцю:

Підготуйте місце для посадки, змішавши з грунтом компост і трохи повільно гранульованого добрива.

Посадіть розсаду перцю так, щоб її коріння було вкрите невеликим шаром ґрунту (перці зі слабкими або довгими стеблами можна закопати трохи глибше).

Після того, як перці посаджені, рясно полийте їх та почніть регулярно удобрювати рослини щомісячною дозою органічних добрив.

Деякі рослини перцю корисно підв'язувати, але це не завжди необхідно. Ви також можете покращити плодоношення та допомогти перцю стати густішим за допомогою своєчасної обрізки. Болгарський перець зазвичай готовий до збирання раніше, ніж перець чилі; проте, як тільки ваш перець почне плодоносити, частіше збирайте врожай, щоб стимулювати рослини давати більше плодів.

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