На небольшом участке можно получить отличный урожай картофеля, важно лишь правильно ухаживать за этим овощем. Итак, какие шаги можно предпринять для увеличения урожайности картофеля?

Подробнее о том, как вырастить крупную и крахмалистую картошку, читайте далее в материале.

Одним из эффективных методов является использование раствора медного купороса. Для его приготовления необходимо смешать 50 г медного купороса, 100 г борной кислоты и 10 г марганца в 10 литрах воды. Такой раствор можно опрыскивать растения или замачивать клубни перед посадкой. Этот метод способствует ускоренному росту картофеля и защищает растения от многих болезней, что в конечном итоге приведет к более обильному урожаю осенью.

Кроме того, можно также повысить урожайность картофеля, подкормив его удобрением под корень во время формирования бутона. Для этого можно смешать 3 столовые ложки золы и 1 чайную ложку сульфата калия на 1 погонный метр грядки.

Дополнительно, перед посадкой картофеля рекомендуется делать надрезы на клубнях. На крупных клубнях следует сделать глубокий поперечный надрез, оставив небольшую перемычку толщиной 1—2 см. Это позволит разбудить все глазки и стимулировать появление максимального количества ростков, что также сказывается на увеличении урожая.

Таким образом, применение этих методов позволит вам повысить урожайность картофеля и получить более качественный и обильный урожай.

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