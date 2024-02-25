Февраль - это время подготовки к будущему сезону садоводства и огородничества. В этот период люди уже активно начинают совершать покупки в аграрных магазинах, где продаются семена огородных культур. Среди приобретаемых товаров - семена помидоров.

Подробнее о том, когда нужно высаживать рассаду помидоров, чтобы они выросли мясистыми и сладкими, читайте далее в материале.

Подготовка рассады для последующей посадки начинается в начале февраля или в марте, в зависимости от климатических условий и сорта помидоров.

Для успешного посева семян помидоров необходимы подходящая почва и специальные горшки. Важно отметить, что время посева зависит от выбранного сорта помидоров, поскольку у разных сортов разное время созревания.

Например, семена высокорослых сортов рекомендуется сеять с 20 февраля по 10 марта, среднеспелые и ранние сорта - с 10 по 22 марта, ультраранние и "черри" помидоры - в начале апреля, а поздние сорта - в третьей декаде февраля.

Хорошо бы также подготовиться к последующей вегетации растений. Например, для гибридных и ранних видов помидоров потребуется до 100 дней для завершения вегетации. К этому времени следует добавить еще 7 дней для прорастания семян и 3 дня для укоренения ростков. Получившееся время и будет говорить о сроках созревания. Таким образом, для высадки гибридных и ранних видов помидоров рекомендуется выбрать период с 1 по 2 апреля.

Применение этих методов и знание оптимального времени для посева семян помидоров позволит вам получить качественную рассаду и обильный урожай.

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