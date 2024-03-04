Хотя рассада болгарского перца обычно продается весной в садовых центрах, вы можете сэкономить деньги, выращивая ее дома.
Семена перца можно сажать на открытом воздухе в теплом климате, но садоводам в прохладных регионах необходимо сажать семена перца в помещении, чтобы у растений было достаточно времени для созревания до осени.
В этом руководстве для начинающих вы узнаете, когда лучше сеять семена перца, а также получите советы по посадке и пересадке перца.
Как и когда сеять перец на рассаду:
Разные сорта перца растут дольше, чем другие, поэтому рекомендуется ознакомиться с конкретными инструкциями по посадке на упаковках с семенами.
Сладкому болгарскому перцу требуется всего 60–90 дней, чтобы дать плоды, но некоторым острым перцам чили может потребоваться до 150 дней. Большинство перцев растут хорошо, если вы посадите семена в помещении примерно за восемь-десять недель до последних заморозков.
Когда и как сеять перец на рассаду:
Когда вы определили дату посева семян, вот как сеять перец на рассаду:
Заполните отдельные горшки или лотки для посева предварительно увлажненной почвенной смесью.
Посадите два-три семени перца в горшок или посадочную ячейку и засыпьте семена слоем почвы.
Переместите контейнеры для выращивания в теплое место, которое ежедневно получает от 12 до 15 часов яркого света.
Регулярно поливайте семена, чтобы почва всегда оставалась влажной.
Для роста перцу нужно много света, чего в помещении бывает сложно добиться. Если у вас нет яркого окна, вам понадобится качественный свет , чтобы сохранить перец здоровым.
Светодиодные лампы для выращивания растений могут вам помочь.
Помимо света, перцу для прорастания необходимо много влаги и тепла.
Как пересадить рассаду перца
Садоводы с нетерпением ждут начала посадки перца на открытом воздухе весной, но терпение является ключевым моментом, когда дело доходит до выращивания перца. Эти теплолюбивые растения плохо переносят низкие температуры и могут быть повреждены или погибнуть, если их слишком рано высадить на открытом воздухе.
Для пересадки перца:
Подготовьте место для посадки, смешав с почвой компост и немного медленнодействующего гранулированного удобрения .
Посадите рассаду перца так, чтобы ее корни были покрыты небольшим слоем почвы (перцы со слабыми или длинными стеблями можно закопать немного глубже).
После того, как перцы посажены, обильно полейте их и начните регулярно удобрять растения ежемесячной дозой органических удобрений.
Некоторым растениям перца полезно подвязывать, но это не всегда необходимо. Вы также можете улучшить плодоношение и помочь перцу стать более густым с помощью своевременной обрезки . Болгарский перец обычно готов к сбору раньше, чем перец чили; однако, как только ваш перец начнет плодоносить, чаще собирайте урожай, чтобы стимулировать растения давать больше плодов.
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