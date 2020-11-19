Росія вирішила продати легендарне кримське підприємство "Массандра"

Акції виставлять на електронний аукціон "РосЕлТорг", а прийом заявок вестимуть до 18:00 8 грудня. Сам аукціон пройде 14 грудня, передає Politeka.net з посиланням на інформацію в ЗМІ.

Такі наміри російського уряду не на жарт розлютили кримчан, які обурені не тільки перспективою продажу, а й ціною об'єкта.

"Продають з молотка легенду Криму, унікальний завод "Масандра". Початкова ціна всього 5,3 мільярда рублів. При Україні на частини рвали Крим, але "Масандру" боялися зачепити. А ось "герої" кримської весни плювати хотіли на легенди і надбання, все з молотка пускають за копійки. Спочатку "Новий світ", тепер"Масандру". Мерзенні підспівувачі вже затягнули свої пісні, що так краще для підприємства і виноробства в Криму... І знову промовчимо, і знову стерпимо...", – пише користувач Олександр Юр'єв.

"За ці гроші ви отримаєте 3912 га виноградників і 1500 га земель вільного призначення, вісім самостійних виноробних підприємств (заводи зі збору та обробки винограду і виготовлення виноматеріалів)", – додає RoksolanaToday.

"Як писав у Forbes шановний (який розбирається в темі) Андрій Григор'єв:" при всіх дисконтуючих факторах ціна навряд чи буде нижчою за 12-15 млрд рублів."Для друзів Путіна дисконт 3", – зазначає Eduard Crane.

"Коли з наших квартир і будинків виселяти почнуть, тоді кричати почнемо. Бізнес вже у всіх забрали", "а вже починають скоро зносити понад 220 будинків у Перевальному і Зарічному . Заради дороги для гральної зони в Ялті (", "Ну так поки не прийде усвідомлення того, що так звана кримська весна – це звичайний злочин і грабіж, не прийде і розуміння, що те, що відбувається, - це логічне продовження", "а далі що продавати? Все. Більше не залишилося нічого. Не думаєш, що саме ці всі шість років і були потрібні для того, щоб продати ось це ось все? Напевно, у них і призначення таке. Капіталізм", – пишуть у коментарях кримчани.

Нагадаємо, у Криму вирішили продати спадщину ЮНЕСКО на "Авіто".

Як повідомляла Politeka, чотири країни СНД виступили проти України.

Також Politeka писала, що окупанти влаштували масове переслідування кримчан, винесено 140 вироків.