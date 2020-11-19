Россия решила продать легендарное крымское предприятие «Массандра»

Акции выставят на электронный аукцион «РосЭлТорг», а прием заявок будут вести до 18:00 8 декабря. Сам аукцион пройдет 14 декабря, передает Politeka.net со ссылкой на информацию в СМИ.

Такие намерения российского правительства не на шутку разозлили крымчан, которые возмущены не только самой перспективой продажи, но и ценой объекта.

«Продают с молотка легенду Крыма, уникальный завод "Массандра". Начальная цена всего 5,3 миллиарда рублей. При Украине на части рвали Крым, но "Массандру" боялись тронуть. А вот "герои" Крымской весны плевать хотели на легенды и достояния, всё с молотка пускают за копейки. Сначала "Новый свет", теперь "Массандру". Гнусные подпевалы уже затянули свои песни, что так лучше для предприятия и виноделия в Крыму... И опять промолчим, и опять стерпим...», – пишет пользователь Александр Юрьев.

«За эти деньги вы получите 3912 га виноградников и 1500 га земель свободного назначения, восемь самостоятельных винодельческих предприятий (заводы по сбору и обработке винограда и изготовлению виноматериалов)», – добавляет RoksolanaToday.

«Как писал в Forbes уважаемый (и разбирающийся в теме) Андрей Григорьев :"при всех дисконтирующих факторах цена едва ли будет ниже 12-15 млрд рублей." Для друзей Путина дисконт 3», – отмечает Eduard Crane.

«Когда с наших квартир и домов выселять начнут, тогда орать начнём. Бизнес уже у всех забрали», «А уже начинают скоро сносить более 220 домов в Перевальном и Заречном . Ради дороги для игорной Зоны в Ялте (», «Ну так пока не придет осознание того, что так называемая крымская весна – это обычное преступление и грабеж, не придет и понимание, что то, что происходит, – это логичное продолжение», «А дальше-то что продавать? Всё. Больше не осталось ничего. Не думаешь, что именно эти все шесть лет и были нужны для того, чтоб продать вот это вот всё? Наверное, у них и предназначение такое. Капитализм», – пишут в комментариях крымчане.

Напомним, в Крыму решили продать наследие ЮНЕСКО на "Авито".

Как сообщала Politeka, четыре страны СНГ выступили против Украины.

Также Politeka писала, что оккупанты устроили массовое преследование крымчан, вынесено 140 приговоров.