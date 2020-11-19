Як ця людина могла зняти такий фільм?...

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Перед тим, як відбулося голосування, з місця виступив депутат Думи від КПРФ, режисер Володимир Бортко, найбільш відомий за фільмом «Собаче серце», передає Politeka.net.

У своїй промові він фактично благословив Путіна на нові злочини, а запис епічного виступу опублікували в мікроблозі "Вуса Пєскова".

"Мова йде не про те, що буде після. Йдеться про те, що буде зараз. Людині, що знаходиться на цій посаді, доводиться приймати рішення всякі. Про які ми знаємо, про які ми не знаємо і навіть не здогадуємося. Не всі вони вписуються в моральний вигляд будівника комунізму. Далеко не так! І треба мати розв'язані руки, щоб це робити. Навіть Йосипа Віссаріоновича (Сталіна – прим. ред.) потрібно було садити, а я знаю, що він абсолютно правий. Він робив багато того, за що його зараз лають. Але робив для користі справи і зробив це. Тому у людини, яка знаходиться на вершині влади, повинні бути розв'язані руки. Не звертати уваги на те, як на це подивляться потім. Він робить для країни. Ми його вибрали, ми йому довіряємо", – заявив режисер.

За кадром також можна почути ще одну цікаву фразу:

"У словах Володимира Володимировича Бортка якраз весь сенс того рішення, яке ми сьогодніухвалюватимемо".

"Навіть не знаємо, що тут більш дико. Сам сенс сказаного чи те, що це говорить людина, яка зняла великий фільм "Собаче серце"", – підписав відео автор твіту.

Даже не знаем, что тут более дико. Сам смысл сказанного или то, что это говорит человек, снявший великий фильм “Собачье сердце” pic.twitter.com/X3bvqKKKc4 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) November 19, 2020

"Режисер – хороший, а людина – ні"," а чого в ньому хорошого? Скомуниздив у італійців "Собаче серце" і ні слова ніде не згадав навіть про це... звичайний плагіатор", "деградація налице", " вбивати мільйони ні в чому не винних людей, теж для країни? Бортко – погань людина, а фільм його тримається виключно на геніальних акторах", ""рішення, яке ми сьогодні будемо ухвалювати". Не обговорювати, а ухвалювати", "в ім'я добра ми дозволяємо президенту творити зло. Ось що він сказав, Якщо коротко", "у нього з Терешковою один психіатр?", – пишуть у коментарях.

Відзначимо, що Держдума РФ також обнулила президентські терміни Путіна, і тепер він може бути обраний главою держави ще двічі.

Нагадаємо, сім'я переконала Путіна піти у відставку, названі терміни.

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