Поговаривают, что президент РФ Владимир Путин может уйти в отставку по состоянию здоровья

В частности, о возможной болезни Путина у бессменного лидера России написало влиятельное британское издание DailyMail.



Поводом для слухов об отставке послужили слова известного профессора Валерия Соловья, что возлюбленная Алина Кабаева и семья уговорили Путина уйти в отставку из-за болезни Паркинсона.

Опровержение Песков озвучил уже на следующий день после того, как Соловей рассказал о Кабаевой и дочерях Путина, которые якобы призывали того уйти в отставку.



Однако, на фоне этих слухов Путин внес в Госдуму РФ новый законопроект, который сделает его пожизненно сенатором и гарантирует неприкосновенность после ухода из поста. Многие это восприняли как подготовку к "пенсии".



О вероятной болезни Путина говорят уже давно. В последних появлениях на публике у президента РФ замечают "дерганные" жесты, которые могут говорить о его плохом самочувствии. Также поговаривали, что в знаменитой термокружке, с которой он не расстается, может быть лекарство. То есть он везде носит с собой лекарства и не расстается с ними.

Эксперты также замечали у Путина "походку стрелка". Одна из рук президента делает заметно больший взмах, что несколько раз попадало на видео. Это классический симптом болезни Паркинсона согласно Британскому медицинскому журналу.



Соловей уверяет, что семья имеет очень большое влияние на Путина, и он прислушался только к их советам об отставке. "Он намерен обнародовать свои планы передачи власти в январе 2021", - сообщил профессор. Может и правда приближается конец Мордора в России, хотя, возможно, на место Путина придет еще одно зло, которое захочет восстанавливать империю.



Напомним, странное поведение Путина на форуме вызвало небывалый ажиотаж.

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