Как этот человек мог снять такой фильм?...

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Перед тем, как состоялось голосование, с места выступил депутат Думы от КПРФ, режиссер Владимир Бортко, наиболее известный по фильму «Собачье сердце», передает Politeka.net.

В своей речи он фактически благословил Путина на новые преступления, а запись эпичного выступления опубликовали в микроблоге «Усы Пескова».

«Речь идет не о том, что будет после. Речь идет о том, что будет сейчас. Человеку, находящемуся на этом посту, приходится принимать решения всякие. О которых мы знаем, о которых мы не знаем и даже не догадываемся. Не все они вписываются в моральный облик строителя коммунизма. Далеко не так! И надо иметь развязанные руки, чтобы это делать. Даже Иосифа Виссарионовича (Сталина – прим. ред.) нужно было сажать, а я знаю, что он абсолютно прав. Он делал много того, за что его сейчас ругают. Но делал для пользы дела и сделал это. Поэтому у человека, который находится на вершине власти, должны быть развязаны руки. Не обращать внимания на то, как на это посмотрят потом. Он делает для страны. Мы его выбрали, мы ему доверяем», – заявил режиссер.

За кадром также можно услышать еще одну интересную фразу:

«В словах Владимира Владимировича Бортко как раз весь смысл того решения, которое мы сегодня будем принимать».

«Даже не знаем, что тут более дико. Сам смысл сказанного или то, что это говорит человек, снявший великий фильм “Собачье сердце”», – подписал видео автор твита.

Даже не знаем, что тут более дико. Сам смысл сказанного или то, что это говорит человек, снявший великий фильм “Собачье сердце” pic.twitter.com/X3bvqKKKc4 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) November 19, 2020

«Режиссёр - хороший, а человек – нет», «А чего в нем хорошего? Скомуниздил у итальянцев "Собачье сердце" и ни слова нигде не упомянул даже об этом... обычный плагиатор», «Деградация налицо», «Убивать миллионы ни в чем не повинных людей, тоже для страны? Бортко - дрянь человек, а фильм его держится исключительно на гениальных актерах», ««Решение, которое мы сегодня будем принимать». Не обсуждать, а принимать», «Во имя добра мы разрешаем президенту творить зло. Вот что он сказал, если коротко», «У него с Терешковой один психиатр?», – пишут в комментариях.

Отметим, что Госдума РФ также обнулила президентские сроки Путина, и теперь он может быть выбран главой государства еще дважды.

Напомним, семья убедила Путина уйти в отставку, названы сроки.

Как сообщала Politeka, Путин из бункера заговорил о похоронах.

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