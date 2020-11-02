Президент России Владимир Путин "выдумал" себе новую пожизненную должность

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, глава Кремля придумал себе пожизненную должность, которую он сможет занимать после окончания своего президентства.

В частности, глава РФ внес на рассмотрение Госдумы проект закона, который позволит ему по истечении срока полномочий пожизненно входить в состав Совета Федерации.

Соответствующий документ был официально опубликован на сайте российского парламента. Проект закона планируют принять в рамках развития поправок в Конституцию РФ.

Эксперты не сомневаются, что российские парламентарии единогласно поддержат предложение Путина. В тексте документа отмечается, что его действие распространяется не только на Путина, но и на предыдущих президентов. Поскольку из живых российских президентов, кроме Путина, остался только Медведев, на него этот закон также будет распространяться. Теперь и Медведев сможет пожизненно "сидеть" в Совете Федерации.

Как известно, Дмитрий Медведев был президентом РФ с мая 2008 по май 2012 года.

Президент может назначить в состав Совета Федерации 30 представителей на шестилетний срок. При этом у президента будет право назначить до семи из них на пожизненный срок.

При этом, согласно документу, статус сенатора предусматривает иммунитет от любых преследований. Таким образом, Путин сможет "уберечь" себя от дальнейших расследований своей деятельности на должности президента.

Напомним, Путин из бункера заговорил о похоронах.

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