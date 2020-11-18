Самі себе здають з потрохами!

Бойовики на Донбасі в черговий раз показали, як обстрілювали мирне населення

В одному з пабліків сепаратистів з'явився цікавий знімок, на який звернув увагу блогер Фашик Донецький, про що і написав у своєму телеграм-каналі.

На фото – бойовик з батальйону "Спарта" з гранатометом, спрямованим у бік населеного пункту.

"Фото з особистого архіву бійця 1-ї Сніжнянської роти ВСН, позивний "Моряк"», період боїв літа 2014 в секторі Савур-Могила", – йдеться в підписі до фото.

"Ні, ну не можна так палитися, громадяни чекісти. ***нуті показали, як саме вони обстрілювали мирне населення на сході України для картинки на рос тб", – написав блогер, коментуючи знімок.

Раніше ми розповідали про те, що на Донбасі почалася масова мобілізація бойовиків. Відповідний указ видав ватажок "республіки" Леонід Пасічник.

При цьому навіть пандемія китайського вірусу, яка вирує в ОРДЛО, не зупинила "керівництво". Ба більше, влада пішла на ослаблення карантину, скасувавши всі обмежувальні заходи і залишивши тільки носіння масок, рукавичок і дотримання дистанції.

За інформацією Міноборони України, ЗС Росії активно взялися підвищувати бойову готовність своїх угруповань на Донбасі. Наприклад, минулого тижня окупанти провели масштабні командно-штабні навчання на захоплених територіях, за якими спостерігали представники Генштабу ЗС РФ.

"За підсумками заходів вони скорегували плани щодо використання угруповань "Л/ДНР "проти ЗСУ", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у "ДНР" показали "розвиток" Донбасу при окупантах.

Як повідомляла Politeka, Бородай пригрозив Україні втратою Донбасу, цинічна заява.

Також Politeka писала, що доведені до відчаю донеччани пригрозили Пушиліну.