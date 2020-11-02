Он уверен в том, что говорит

Экс-боевик Александр Бородай уверен, что Украина никогда не сможет победить на Донбассе

Лидер объединения боевиков «Союз добровольцев Донбасса» заявил, что война на востоке Украины закончится победой одной из сторон, и этим победителем станет Россия, передает Politeka.net.

Он уверен, что война на Донбассе «гражданская», и мирного разрешения вопроса не стоит ждать.

«Никакого пути из «гражданской войны», кроме как победа одной из сторон, не бывает. Этому нас учит история, и в данном случае история Донбасса, я думаю, будет достаточно стандартной. «Гражданская война», начавшаяся в Украине, должна закончиться победой одной из сторон. Я надеюсь, что это будет наша сторона, русская», – заявил он.

Ранее Бородай, который отвечает за вербовку наемников для отправки на Донбасс, уже заявлял, что оккупированную часть Донбасса собираются принять в состав РФ по примеру аннексированного Крыма. Об этом он откровенно рассказал в собрании российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге.

Бывший «премьер»" самопровозглашенной «ДНР» отметил, что не обладает достоверной инсайдерской информацией, но уверен – для этого есть все предпосылки.

«По логике развития исторических событий в относительно скорые сроки «республики» Донбасса станут частью РФ уже не де-факто, де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковыми и де-юре», – заявил боевик.

Как мы писали, Бородай пожаловался на большие потери среди террористов. Боевики гибнут и несут небоевые потери даже в период перемирия.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

Как сообщала Politeka, экс-главарь боевиков Бородай разразился бредом о незавидном будущем Украины.

Также Politeka писала, что экс-боевик Бородай забредил завоеванием Киева.