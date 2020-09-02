Бывший первый «премьер-министр ДНР» Александр Бородай до сих пор не против покорить столицу Украины

О том, что мечтает въехать на танке в Киев, боевик рассказал в одном из своих интервью, отрывком которого поделился в соцсетях офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».

Отвечая на вопрос о своих карьерных амбициях в политике, бывший главарь боевиков ответил:

Ще один мрійник увійти в Київ разом зі стічними водами https://t.co/B6LyZ4Wa0D — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) September 2, 2020

«Я мечтаю о том, чтобы не только Донбасс стал частью Российской Федерации, а о том, чтобы… Я хочу войти вместе с колоннами наших добровольцев, неважно, во главе или не во главе, просто вместе с колонной наших добровольцев войти в Киев и пройтись по Крещатику».

В свою очередь ведущая Диана Кади отметила, что это смелое заявление.

«Дорогу осилит идущий», – прозвучало в ответ. Бородай также добавил, что боится умереть, не завершив все свои запланированные дела.

«Еще один мечтатель войти в Киев со сточными водами», – подписал публикацию Штефан.

Ранее мы рассказывали о том, что Бородай еще несколько лет назад заявлял, что «республики» на востоке Украины существуют при серьезной материальной поддержке Российской Федерации.

«У нас нет противоречий с властью Донецка и властью Луганска, но мы намерены, если хотите, из чувства скромности оставлять эти государственности жить так, как они могут, как они существуют на сегодняшний день. При этом существуют при серьезной материальной поддержке Российской Федерации как государства», – подчеркнул он.

Россиянин Александр Бородай занимал пост «премьер-министра ДНР» с 16 мая 2014 по 7 августа 2014 года. До этого он был известен как политолог, журналист, предприниматель, консервативный публицист.

Напомним, украинские защитники достойно ответили на угрозы Пушилина.

Как сообщала Politeka, скандал разгорелся в верхушке "ДНР".

Также Politeka писала, что боевика Гиви "поселили" по соседству с Кобзоном в Донецке.