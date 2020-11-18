Сами себя сдают с потрохами!

Боевики на Донбассе в очередной раз показали, как обстреливали мирное население

В одном из пабликов сепаратистов появился интересный снимок, на который обратил внимание блогер Фашик Донецкий, о чем и написал в своем телеграмм-канале.

На фото – боевик из батальона «Спарта» с гранатометом, направленным в сторону населенного пункта.

«Фото из личного архива бойца 1-й Снежнянской роты ВСН, позывной «Моряк», период боев лета 2014 в секторе Саур-Могила», – говорится в подписи к фото.

«Не, ну нельзя так палиться, граждане чекисты. **нутые показали, как именно они обстреливали мирное население на востоке Украины для картинки на рос ТВ», – написал блогер, комментируя снимок.

Ранее мы рассказывали о том, что на Донбассе началась массовая мобилизация боевиков. Соответствующий указ выдал главарь «республики» Леонид Пасечник.

При этом даже пандемия китайского вируса, которая бушует в ОРДЛО, не остановила «руководство». Более того, власти пошли на ослабление карантина, отменив все ограничительные меры и оставив только ношение масок, перчаток и соблюдения дистанции.

По информации Минобороны Украины, ВС России активно взялись повышать боевую готовность своих группировок на Донбассе. Например, на прошлой неделе оккупанты провели масштабные командно-штабные учения на захваченных территориях, за которыми наблюдали представители Генштаба ВС РФ.

«По итогам мероприятий они скорректировали планы по использованию группировок "Л/ДНР" против ВСУ», – отметили в ведомстве.

Напомним, в "ДНР" показали "развитие" Донбасса при оккупантах.

Как сообщала Politeka, Бородай пригрозил Украине потерей Донбасса, циничное заявление.

Также Politeka писала, что доведенные до отчаяния дончане пригрозили Пушилину.