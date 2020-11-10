На оккупированной территории Донецкой области железнодорожные билеты заполняют от руки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Фашик донецкий".

Так, на опубликованных фотографиях можно увидеть, что билет на поезд заполнен вручную, что активно высмеивают в сети.

"ДНР" развивается, Украина загибается", - иронизирует блогер.

Изначально фото было опубликовано в одном из пабликов самопровозглашенной "ДНР".

"Шел 21 век. "Донецкая народная республика". Таким темпом скоро на перьевые ручки перейдем и сургучные печати", - говорится в подписи к фото.

На фото можно увидеть, что стоимость билета составляет 65 российских рублей, а поезд едет из Ясиноватой.

Ранее сообщалось, что в "республиках" нет работы, зарплат, лекарств, а РФ в разгар всего этого вообще решила прекратить финансирование оккупированных территорий. Представители России на совещании в Донецке заявили, что в России "тоже проблемы": растет задолженность по зарплате в отдельных регионах, а денег на запланированные мероприятия не хватает "по известным причинам". Так называемый премьер-министр "ДНР" Владимир Пашков признался, что" руководство "очень ждало очередного "транша" от России, обещанного до 1 ноября. В частности, этими деньгами планировали выдать зарплаты, купить лекарства и средства защиты для медиков, продукты для бедняков и так далее.

Напомним, доведенные до отчаяния дончане пригрозили Пушилину.

Как сообщала Politeka, в сети показали, что оккупанты сделали с транспортом в Луганске.

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