Самый востребованный до оккупации вид транспорта в Луганске – трамваи – сегодня доживает свои последние дни

Сеть облетел снимок из трамвайного депо города, на которых видны десятки поржавевших трамваев, аоторые не первый год разрушаются под открытым небом, а общая картина производит очень гнетущее впечатление.

В частности фотографией поделился известный донецкий журналист Денис Казанский.

«Луганск. Кладбище трамваев. Больше они городу не нужны. Скоро порежут на металл», – подписал он кадр.

К нему присоединился и блогер Մιtαuskαs:

«Есть свои достижения и у вставших с колен молодых демократий Донбасса! С помощью российских братьев Луганск почти полностью избавился от трамваев, этого пережитка проклятой бендеровщины! Скоро последние будут побеждены и порезаны на металл».

«Печально... когда то любил на них прокатиться по ночному Луганску...», «Жаль, очень жаль, воспоминания о Луганске почему-то ассоциируются именно с трамваем, который едит по Оборонной мимо гостиницы "Перник")», «это принесла РФ», «Сами тоже помогали», «В Донецке все к тому же идёт, там где " русский мир", там разруха и нищета», «Скоты», «Хм, а что республике трамваи не нужны? Или возить некого?», – сокрушаются в комментариях пользователи.

Сейчас в ОРДЛО процветают маршрутки. Коммунальный же электротранспорт постепенно выводят из эксплуатации, потому что нынешним оккупационным властям он невыгоден. Более того, в городе разбирают трамвайные пути, чтобы расширить дороги, и срезают электропровода.

Напомним, жители "ДНР" просят Пушилина выпустить их в Украину.

Как сообщала Politeka, жительница ОРДЛО наелась «русского мира» и забредила Украиной.

Также Politeka писала, что один из командиров "ЛНР" переехал в Киев.