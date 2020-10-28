Жители ОРЛО пожаловались на дефицит гробов

Соответствующий скрин из группы «Светловодск – ты должен это знать» опубликовала на своей странице в социальной сети Фейсбук известная блогер и правозащитница Елена Степова, передает Politeka.net.

«Люди мрут, как мухи. В Орфее реальный дефицит гробов. Это же ужасно. Умерла моя знакомая, Ольга Гончарова, работник культуры, прекрасный человек, все мы ее знали и любили. Никто не застрахован. В больницах сущий ад. А главное, что все смирились, тихо ждут и надеются, что их пронесет. А в ЛНР молчат, делают вид, что все хорошо. Слов нет, просто страшно. Хочется, чтобы это был страшный сон, но увы…», – пишет кто-то из жителей оккупированного города.

«Я не думала, что когда-нибудь я напишу самый короткий рассказ про войну и оккупацию моего края, так много там происходит, что хочется все это показать, рассказать, объяснить тем, кто не верит в то, что такое война, оккупант, "русский мир" и ОРДЛО... Но... В ОРДЛО дефицит гробов!», – отреагировала Степовая, которая после оккупации вынуждена была покинуть родной город и уехала на подконтрольную Украине территорию.

В комментариях к публикации она призналась, что с покойной у нее были, мягко говоря, расхождения.

«Ольга Гончарова, кстати, ярая сепарка, триколорадка, агрессивная и мой заклятый враг там была. Запрещала нам до войны проводить фестиваль украинской песни «Криниченька», о рок и рэп концертах вообще, промолчу, что она нам вытворяла. Собирала деньги ополчению», – пишет автор, но добавляет, что в данной публикации речь не о Гончаровой, а о катастрофической ситуации со смертностью под контролем оккупантов.

Напомним, Пушилин запаниковал из-за беспомощности перед вирусом, обвинив во всем Украину.

Как сообщала Politeka, у жителей ОРДО собрались "отжимать" годами нажитое имущество.

Также писала Politeka, что Россия отказалась помогать жителям "ЛНР", заболевшим на китайский вирус.