Кремль "продинамил" обращение "ЛНР" по-поводу российской вакцины от китайского вируса для ОРДЛО

Об этом сообщила так называемая "министр здравоохранения" ОРДЛО Наталья Пащенко, передает Диалог.



При этом была проигнорирована не только просьба предоставить ее в качестве гуманитарной помощи для боевиков, но также в России отказались ее продать для ОРДЛО.

"Мы вышли на рынок РФ с вопросом приобретения вакцины за денежные средства, но поставщики не откликнулись.", — рассказала Пащенко, уточнив, что вакцины не будет.

То есть в обозримом будущем вакцинация от COVID-19 на подконтрольной "ЛНР" территории проводиться не будет. В очередной раз Россия показала, что ей глубоко плевать на все, что происходит с боевиками и местными.

Тем, временем в пропагандистских СМИ ширится информация о том, что вакцину якобы вводили членам незаконных вооруженных бандформирований "ЛНР"и "ДНР" и находящимся на Донбассе российским военным. При этом заболеваемость COVID-19 - у боевиков катастрофическая.



Также ранее сообщалось, что Россия запустила в соцсетях кампанию по дезинформации против вакцины от китайского вируса.

В частности, Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca активно разрабатывают вакцину от вируса, но российские СМИ и боты делают все для того, чтобы дискредитировать разработку. Наиболее распространенным российским фейком является утверждение, что один укол превратит людей в обезьян.

Дошло к тому, что фейки начали показывать на центральных каналах России, чтобы напугать большее количество людей.

Напомним, израильский инфекционист о российской "вакцине" от китайского вируса.

Как сообщает Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.

Также Politeka писала, в ВОЗ раскрыли сроки масштабной вакцинации.