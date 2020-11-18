Ось для чого потрібен був референдум!

До Держдуми РФ подано законопроект про обнулення президентських термінів Володимира Путіна

Якщо він буде ухвалений, ВВП отримає право обиратися ще на два терміни, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

"У документі йдеться, що вимога, згідно з якою громадянин РФ, двічі обіймав посаду президента, не може обиратися знову, не поширюється на людину, яка обіймала посаду президента на момент вступу в силу відповідних поправок до Конституції", – пише преса.

Як відомо, в Росії пройшов референдум, на якому вирішувалося питання поправок, які в подальшому і дозволили Путіну претендувати на крісло президента ще пару разів. Ініціатором виступила депутат Держдуми РФ Валентина Терешкова.

Всенародне голосування проходило з 25 червня по 1 липня, причому голосували навіть на пеньках і лавочках.

"Чутки про відхід Путіна і законопроекти про колишніх президентів схожі на білий шум, чергову гебешну операцію прикриття. А ось що прикривають: до Держдуми внесено законопроект про обнулення президентських термінів Путіна. Він дозволяє йому ще двічі балотуватися на пост президента", – написала в Twitter російський політолог Марія Снєговая.

"Так, на численні прохання трудящих, буде сидіти до 36 року, а потім до смерті в СФ", "ще +12 років непроглядного мороку, який буде тільки згущуватися", "він не буде балотуватися в президенти, тому що в Конституцію внесуть статтю, де буде написано що Путін – Бог", "навіщо йому балотуватися, коли він і так Путін", – іронізують у соцмережах.

Нагадаємо, Садальський розгромив Путіна через "обнулення" президентського терміну.

Як повідомляла Politeka, Путіна вивели з себе після "обнулення".

Також Politeka писала, що росіяни вимагають у Путіна піти подобру-поздорову.