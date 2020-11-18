До Держдуми РФ подано законопроект про обнулення президентських термінів Володимира Путіна
Якщо він буде ухвалений, ВВП отримає право обиратися ще на два терміни, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.
"У документі йдеться, що вимога, згідно з якою громадянин РФ, двічі обіймав посаду президента, не може обиратися знову, не поширюється на людину, яка обіймала посаду президента на момент вступу в силу відповідних поправок до Конституції", – пише преса.
Як відомо, в Росії пройшов референдум, на якому вирішувалося питання поправок, які в подальшому і дозволили Путіну претендувати на крісло президента ще пару разів. Ініціатором виступила депутат Держдуми РФ Валентина Терешкова.
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Всенародне голосування проходило з 25 червня по 1 липня, причому голосували навіть на пеньках і лавочках.
"Чутки про відхід Путіна і законопроекти про колишніх президентів схожі на білий шум, чергову гебешну операцію прикриття. А ось що прикривають: до Держдуми внесено законопроект про обнулення президентських термінів Путіна. Він дозволяє йому ще двічі балотуватися на пост президента", – написала в Twitter російський політолог Марія Снєговая.
"Так, на численні прохання трудящих, буде сидіти до 36 року, а потім до смерті в СФ", "ще +12 років непроглядного мороку, який буде тільки згущуватися", "він не буде балотуватися в президенти, тому що в Конституцію внесуть статтю, де буде написано що Путін – Бог", "навіщо йому балотуватися, коли він і так Путін", – іронізують у соцмережах.
Нагадаємо, Садальський розгромив Путіна через "обнулення" президентського терміну.
Як повідомляла Politeka, Путіна вивели з себе після "обнулення".
Також Politeka писала, що росіяни вимагають у Путіна піти подобру-поздорову.