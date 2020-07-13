Российский актер Станислав Садальcкий эмоционально и с нескрываемым сарказмом высказался об «обнулении» президентского срока в России

Актер с сарказмом заявил, что гордиться тем, что в России «правит Путин».

Об этом он написал на своей личной странице в сети Instagram.

«Тут не только чувство гордости, патриотизма всплывает, тут полное осознание невозможности вообще что-либо изменить в ближайшей перспективе», — иронизирует актер.

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Он отметил, что россияне должны радоваться тому, что Путин не сдерживает свои обещания, но спросить его этом не предоставляется возможным.

«Горжусь Путиным, потому что заставить народ верить в то, что он не хочет идти на пенсию и хочет работать 24/7 не видя детей и внуков это талант. Верю нашему президенту, что он обязательно придумает еще что-то чтобы жить в стране было хуже, но по федеральным каналам мы увидим, что жить стало лучше», — продолжил актер.

Также он заявил, что учиться у президента России часами «говорить ни о чем», а также восхищается пропрезидентской партией «Единая Россия», которая «к чертям собачим развалила все институты власти и жизнеобеспечения и построила все шатко-валко в угоду своего клана, а люди голосуют».

«У меня просто нет слов как у Путина получается обещать-обещать-обещать, а потом делать хуже-хуже-хуже и говорить о том, что сделал лучше», — подытожил актер.

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