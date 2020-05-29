Российский актер и блогер Стас Садальский набросился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского

На личной странице в Instagram он часто поднимает острые социальные и политические темы и комментирует их в ироничной форме, кроме того, не редко темой его обсуждения является Украина, которую он постоянно критикует.

Как сообщает Politeka.net, в этот раз на своей личной странице в Instagram он обвинил главу государства в том, что тот якобы обещал сделать русский язык вторым государственным, но не сдержал свое слово.

«Для американцев русские, украинцы и белорусы — один народ. И правильно почему это не хочет понять господин Зеленский? Как вы думаете почему? Эх, Зеленский, толку с вашего управления не будет! Ведь обещал сделать русский язык государственным. Соврал», — довольно фамильярно отметил актер и добавил, что в Швейцарии четыре официально утвержденных языка.



Ранее, Садальский предложил обезопасить президента РФ Владимира Путина в связи со вспышкой коронавируса в российском правительстве и призвал власть имущих лечиться у телевизионных врачей-ведущих – Елены Малышевой и Александра Мясникова.

Он предложил Путину и его приближенным «план действий» по профилактике коронавируса.

«Может им всем стоит лечиться у лучших врачей нашей страны — Малышевой и Мясникова?! Кстати в связи с последними событиями Елена Васильевна симулирует кашель. Ну-ну! Все, кто контактировал с Мишустиным должны сегодня пройти дополнительное обследование», — с сарказмом изложил краткую инструкцию для власть имущих Садальский.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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