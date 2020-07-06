2022 год может стать для российского президента Владимира Путина последним, и речь – не о его правлении

Известный астролог Влад Росс прогнозирует, что через два года глава Российской Федерации будет при смерти.

«В День Лунного затмения, которое связано с фатальным пророчеством, всем сообщаю, Путин будет на смертном одре в 2022!», – написал он на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В комментариях под публикацией он уточнил:

«Марс - планета смерти - Анарета его гороскопа сойдётся в годовом Соляре с Хилегом Солнцем 7 октября 2021!!!».

Тем временем сам Путин, который успешно прошел «обнуление», уже задумался о преемнике. СМИ облетела информация о том, что двоюродный племянник российского президента Роман Путин возглавил партию «Народ против коррупции».

Он был избран на пост председателя партии на пятилетний срок. Новоизбранный глава политсилы назвал первоочередной задачей партии региональные выборы в сентябре 2020 года, потом - выборы в Госдуму РФ.

Следует отметить, что Роман Путин вступил в партию «Народ против коррупции» совсем недавно, 21 июня.

Ранее Влад Росс не исключал того, что в России произойдет революция, причем случится это в тот период, когда президент Владимир Путин утратит инструменты власти, а регионы начнут добиваться независимости.

«Будет очень большое восстание, революция в России. Все стартует с обнуления президента», – считает астролог.

Он также озвучил регионы, которые первыми захотят вырваться из-под крыла России. И первой в списке тех, кто отвалится, будет Чечня.

Напомним, Путин издал свои слабости после поправок к Конституции: "Оторвался от реальности и...".

Как сообщала Politeka, "Одесса – это следующий шаг": генерал США в деталях раскрыл цели Кремля.

Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком, фото