Президент РФ Владимир Путин допустил ошибку проводя референдум по правкам в Конституцию



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил российский политик Леонид Гозман на своей страничке в Facebook.

По его словам, эта "победа" - первый самый большой проигрыш Путина за все двадцать лет его правления, это удар, от которого его система уже не оправится.

"Я не верю в их цифры. Я уверен, что они лгут. Но главное, никто не верит – поговорите с кем угодно. Все знают, что это вранье. Есть данные опросов на улицах, самодеятельных экзит-полов, есть данные по тем немногим участкам, где наблюдатели стояли насмерть. И они знают, что все знают, что они врут", - отметил политик.

По его словам, у властей РФ не получилось показать "всенародное единство".

"Они вынуждены признать, что более пятой части граждан проголосовали ПРОТИВ – это уже не два процента пятой колонны и иностранных агентов, это значительная часть народа, от имени которого они больше не имеют права говорить. А представьте, сколько же на самом деле проголосовало против них?", - задается вопрос Гозман.

Политик также отметил, что президента РФ и вовсе стали презирать россияне.

"Путина очень давно не любят, "завяли помидоры" – от откровений всяких дур, что, мол, когда вижу его, испытываю чувство, близкое к оргазму, не осталось и следа. Но и уважать его давно перестали – думаю, переломным был тот момент, когда он поднял пенсионный возраст. Но сейчас, после всей этой жалкой суеты, после всем очевидной истерики его стали презирать", - считает политик.

Напомним, что 1 июля в России прошло основное и заключительное голосование о поправке в Конституцию, которая "обнулит" президентские сроки Владимира Путина и позволит ему переизбираться еще два раза после 2024 года.

Согласно результатам, "за" проголосовали 77,9% участников референдума. Против отдали голоса 21,2%.

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