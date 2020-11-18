Вот для чего нужен был референдум!

В Госдуму РФ подан законопроект об обнулении президентских сроков Владимира Путина

Если он будет принят, ВВП получит право избираться еще на два срока, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

«В документе говорится, что требование, согласно которому гражданин РФ, дважды занимавший пост президента, не может избираться вновь, не распространяется на человека, занимавшего пост президента на момент вступления в силу соответствующих поправок к Конституции», – пишет пресса.

Как известно, в России прошел референдум, на котором решался вопрос поправок, которые в дальнейшем и позволили Путину претендовать на кресло президента еще пару раз. Инициатором выступила депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова.

Всенародное голосование проходило с 25 июня по 1 июля, причем голосовали даже на пеньках и лавочках.

«Слухи про уход Путина и законопроекты про бывших президентов похожи на белый шум, очередную гэбэшную операцию прикрытия. А вот что прикрывают: В Госдуму внесен законопроект об обнулении президентских сроков Путина. Он позволяет ему еще дважды баллотироваться на пост президента», – написала в Twitter российский политолог Мария Снеговая.

«Да, по многочисленным просьбам трудящихся, будет сидеть до 36 года, а потом до смерти в СФ», «Ещё +12 лет кромешного мрака, который будет только сгущаться», «Он не будет баллотироваться в президенты, потому что в Конституцию внесут статью, где будет написано что Путин – Бог», «Зачем ему баллотироваться, когда он и так Путин», – иронизируют в соцсетях.

Напомним, Садальский разгромил Путина из-за "обнуления" президентского срока.

Как сообщала Politeka, Путина вывели из себя после "обнуления".

Также Politeka писала, что россияне требуют у Путина уйти подобру-поздорову.