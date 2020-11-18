Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник закликав бойовиків масово з'явитися в "військкомати"

Згідно з його "указом", вони повинні прибути "з метою перевірки громадян" в період з 17 по 21 листопада, передає "Діалог.UA". Більш виразних причин масової мобілізації в республіці не озвучували.

Відзначається, що навіть пандемія китайського вірусу, яка вирує в ОРДЛО, не зупинила "керівництво". Ба більше, влада пішла на ослаблення карантину, скасувавши всі обмежувальні заходи і залишивши тільки носіння масок, рукавичок і дотримання дистанції.

В оборонному відомстві про ситуацію в "ЛНР" знають. А також зазначають, що ЗС Росії активно взялися підвищувати бойову готовність своїх угруповань на Донбасі. Наприклад, минулого тижня окупанти провели масштабні командно-штабні навчання на захоплених територіях, за якими спостерігали представники Генштабу ЗС Росії.

"За підсумками заходів вони скорегували плани щодо використання угруповань "Л/ДНР" проти ЗСУ", – повідомили в Міноборони України.

Про те, як тренуються бойовики, у своєму телеграм-каналі показав і російський пропагандист Олександр Сладков, опублікувавши відео "навчань".

Раніше ми повідомляли про те, що в Росії заговорили про введення миротворців на Донбас. Причиною для появи подібних прогнозів стали чутки про те, що ЗСУ нібито готують наступ у грудні на позиції окупантів.

При спробі Києва атакувати терористів ОРДЛО, на Донбасі можуть з'явитися російські війська. Зокрема, РФ може відправити на схід України своїх "миротворців" за прикладом Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, у "ДНР" показали "розвиток" Донбасу при окупантах.

Як повідомляла Politeka, Бородай пригрозив Україні втратою Донбасу, цинічна заява.

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