Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник призвал боевиков массово явиться в «военкоматы»

Согласно с его «указом», они должны явиться «в целях проверки граждан» в период с 17 по 21 ноября, передает «Диалог.UA». Более внятных причин массовой мобилизации в республике не озвучивали.

Отмечается, что даже пандемия китайского вируса, которая бушует в ОРДЛО, не остановила «руководство». Более того, власти пошли на ослабление карантина, отменив все ограничительные меры и оставив только ношение масок, перчаток и соблюдения дистанции.

В оборонном ведомстве о ситуации в «ЛНР» знают. А также отмечают, что ВС России активно взялись повышать боевую готовность своих группировок на Донбассе. Например, на прошлой неделе оккупанты провели масштабные командно-штабные учения на захваченных территориях, за которыми наблюдали представители Генштаба ВС России.

«По итогам мероприятий они скорректировали планы по использованию группировок "Л/ДНР" против ВСУ», – сообщили в Минобороны Украины.

О том, как тренируются боевики, в своем телеграмм-канале показал и российский пропагандист Александр Сладков, опубликовав видео «учений».

Ранее мы сообщали о том, что в России заговорили о введении миротворцев на Донбасс. Причиной для появления подобных прогнозов стали слухи о том, что ВСУ якобы готовят наступление в декабре на позиции оккупантов.

При попытке Киева атаковать террористов ОРДЛО, на Донбассе могут появиться российские войска. В частности, РФ может отправить на восток Украины своих "миротворцев" по примеру Нагорного Карабаха.

Напомним, в "ДНР" показали "развитие" Донбасса при оккупантах.

Как сообщала Politeka, Бородай пригрозил Украине потерей Донбасса, циничное заявление.

Также Politeka писала, что доведенные до отчаяния дончане пригрозили Пушилину.