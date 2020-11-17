У Нагірний Карабах вперше після повернення територій під контроль Азербайджану приїхав президент країни Ільхам Алієв

Про це повідомляє Politeka з посиланням на YouTube-канал "Правда або факти".

Так, президент Азербайджану прибув в Карабах вперше після повернення контролю над більшою частиною території за підсумками бойових дій із Вірменією.

"Президент Азербайджану Ільхам Алієв прибув з візитом в Горадіз в Фізулінському районі Нагірного Карабаху, який перейшов під контроль азербайджанської армії. Зустрічають як національного героя, люди дуже раді такій події", - йдеться в підписі до відео.

На опублікованих кадрах можна побачити бурхливу реакцію оточуючих на візит Алієва.

Глава держави у військовій формі з'явився на одній із машин, вітаючи присутніх піднятою догори рукою.

Натовп людей оточив машину і аплодував Алієву, скандуючи: "Карабах!".

Як відомо, бої, що тривали більше місяця у Карабасі, закінчилися капітуляцією Вірменії і поверненням більшої частини території під контроль Азербайджану. Дане рішення було зафіксоване в угоді, підписаною між сторонами конфлікту.

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