У Нагірний Карабах вперше після повернення територій під контроль Азербайджану приїхав президент країни Ільхам Алієв
Про це повідомляє Politeka з посиланням на YouTube-канал "Правда або факти".
Так, президент Азербайджану прибув в Карабах вперше після повернення контролю над більшою частиною території за підсумками бойових дій із Вірменією.
"Президент Азербайджану Ільхам Алієв прибув з візитом в Горадіз в Фізулінському районі Нагірного Карабаху, який перейшов під контроль азербайджанської армії. Зустрічають як національного героя, люди дуже раді такій події", - йдеться в підписі до відео.
На опублікованих кадрах можна побачити бурхливу реакцію оточуючих на візит Алієва.
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Глава держави у військовій формі з'явився на одній із машин, вітаючи присутніх піднятою догори рукою.
Натовп людей оточив машину і аплодував Алієву, скандуючи: "Карабах!".
Як відомо, бої, що тривали більше місяця у Карабасі, закінчилися капітуляцією Вірменії і поверненням більшої частини території під контроль Азербайджану. Дане рішення було зафіксоване в угоді, підписаною між сторонами конфлікту.
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