В Нагорный Карабах впервые после возвращения территорий под контроль Азербайджана приехал президент страны Ильхам Алиев
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на YouTube-канал "Правда или факты".
Так, президент Азербайджана прибыл в Карабах впервые после возвращения контроля над большей частью территории по итогам боевых действий с Арменией.
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Горадиз в Физулинском районе Нагорного Карабаха, который перешел под контроль азербайджанской армии. Встречают как национального героя, люди очень рады такому событию", - говорится в подписи к видео.
На опубликованных кадрах можно увидеть бурную реакцию окружающих на визит Алиева.
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Глава государства в военной форме появился на одной из машин, приветствуя собравшихся поднятой вверх рукой.
Толпа людей окружила машину и аплодировала Алиеву, скандируя: "Карабах!".
Как известно, бои, которые длились более месяца в Карабахе, закончились капитуляцией Армении и возвращением большей части территории под контроль Азербайджана. Данное решение было зафиксировано в соглашении, подписанном между сторонами конфликта.
Напомним, армянские солдаты атаковали россиян в Карабахе, видео: "отказались покидать регион".
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