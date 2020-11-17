В Нагорный Карабах впервые после возвращения территорий под контроль Азербайджана приехал президент страны Ильхам Алиев

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на YouTube-канал "Правда или факты".

Так, президент Азербайджана прибыл в Карабах впервые после возвращения контроля над большей частью территории по итогам боевых действий с Арменией.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Горадиз в Физулинском районе Нагорного Карабаха, который перешел под контроль азербайджанской армии. Встречают как национального героя, люди очень рады такому событию", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть бурную реакцию окружающих на визит Алиева.

Глава государства в военной форме появился на одной из машин, приветствуя собравшихся поднятой вверх рукой.

Толпа людей окружила машину и аплодировала Алиеву, скандируя: "Карабах!".

Как известно, бои, которые длились более месяца в Карабахе, закончились капитуляцией Армении и возвращением большей части территории под контроль Азербайджана. Данное решение было зафиксировано в соглашении, подписанном между сторонами конфликта.

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