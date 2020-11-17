Російських військових, які прибули в Нагірний Карабах у якості "миротворців", атакували вірменські солдати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, вірменські військові обстріляли росіян, відмовляючись залишати регіон.

Це сталося в районі Агдама у Нагірному Карабасі. На колону російських військових було скоєно напад з боку групи вірменських солдатів.

На кадрах, опублікованих азербайджанською військовою журналісткою Ельмірою Мусазадех, росіяни оточили вірмен і пропонують здатися. Між вірменами і росіянами сталася перестрілка, проте інформації про загиблих і поранених поки що немає. Журналісти повідомляють, що між російськими "миротворцями" і вірменськими солдатами відбуваються локальні сутички. Деякі вірменські збройні групи відмовляються залишати Карабах. Росіяни примушують їх зробити це під загрозою застосування зброї. Прозвучала вимога вірменським військовим здатися як вірменською, так і російською мовами.

Раніше також повідомлялось, що в мережі з'явилося відео, на якому можна помітити, як підлітки і дорослі чоловіки закидають камінням колону військової техніки патрулів РФ на трасі, яка розташована півночі країни в провінції Ідліб.

Нагадаємо, росіяни заговорили про введення військ на Донбас уже до кінця року.

Як повідомляла Politeka, Росія заводить в Карабах танки і "Гради", відео: "домовленостями не передбачалося".

Також Politeka писала, що колону російських миротворців у Сирії атакували місцеві жителі: епічні кадри.