У Сирії місцеві жителі в черговий раз продемонстрували, як "люблять" російських "миротворців"

У телеграм-каналі "Український Діалог" з'явилося відео, на якому видно, як підлітки і дорослі чоловіки закидають камінням колону військової техніки патрулів РФ на трасі, яка розташована півночі країни в провінції Ідліб.

Російські найманці патрулюють Ідліб спільно з Туреччиною в рамках двосторонньої угоди.

Зазначимо, що сирійці не приховують свого ставлення до "миротворців". Так, у червні цього року в місцевості Ель-Малікії жителі селища Денра-Аг'ї вигнали кадрових російських офіцерів, які приїхали їх охороняти, заявивши, що ті марні.

За інформацією сирійського журналіста Івана Хассіба, колона російських солдатів на броньовиках приїхала в селище після того, як на нього було скоєно напад протурецьких сил. В результаті атаки загинув фермер.

Росіяни пообіцяли курдам захистити їх від подальших нападів, проте ті заявили, що воліли б перебувати під захистом американських військ, і вигнали військових РФ.

Після цього колона російської військової техніки спробувала розміститися в іншому селищі в Каср-діб, однак і там їх не побажали бачити. Місцеві жителі перегородили дорогу і не пустили росіян у свій населений пункт.

Раніше ми писали про те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган подав до парламенту указ про відправку миротворців у район Нагірного Карабаху. Раніше Росія заявляла, що крім її контингенту, ніяких інших миротворців там не буде, спростовуючи прописані домовленості.

Нагадаємо, росіяни заговорили про введення військ на Донбас уже до кінця року.

Як повідомляла Politeka, Росія заводить в Карабах танки і "Гради", відео: "домовленостями не передбачалося".

Також Politeka писала, що росіяни осоромилися з акцією "Безсмертний полк".