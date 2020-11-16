В Сирии местные жители в очередной раз продемонстрировали, как «любят» российских «миротворцев»
В телеграмм-канале «Украинский Диалог» появилось видео, на котором видно, как подростки и взрослые мужчины забрасывают камнями колонну военной техники патрулей РФ на трассе, которая расположена севере страны в провинции Идлиб.
Российские наемники патрулируют Идлиб совместно с Турцией в рамках двухстороннего соглашения.
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Отметим, что сирийцы не скрывают своего отношения к «миротворцам». Так, в июне этого года в местности Эль-Маликии жители поселка Денра-Агьи выгнали кадровых российских офицеров, которые приехали их охранять, заявив, что те бесполезны.
По информации сирийского журналиста Ивана Хассиба, колонна российских солдат на броневиках приехала в поселок после того, как на него было совершено нападение протурецких сил. В результате атаки погиб фермер.
Россияне пообещали курдам защитить их от дальнейших нападений, однако те заявили, что предпочли бы находиться под защитой американских войск, и выгнали военных РФ.
После этого колонна российской военной техники попыталась разместиться в другом поселке в Каср-Диб, однако и там их не пожелали видеть. Местные жители перегородили дорогу и не пустили россиян в свой населенный пункт.
Ранее мы писали о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган подал в парламент указ об отправке миротворцев в район Нагорного Карабаха. Ранее Россия заявляла, что кроме ее контингента, никаких других миротворцев там не будет, опровергая прописанные договоренности.
Напомним, россияне заговорили о вводе войск на Донбасс уже до конца года.
Как сообщала Politeka, Россия заводит в Карабах танки и "Грады", видео: "договоренностями не предусматривалось".
Также Politeka писала, что россияне оконфузились с акцией «Бессмертный полк».