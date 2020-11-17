Российских военных, прибывших в Нагорный Карабах в качестве "миротворцев", атаковали армянские солдаты
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".
Так, армянские военные обстреляли россиян, отказываясь покидать регион.
Это произошло в районе Агдама в Нагорном Карабахе. На колонну российских военных было совершено нападение со стороны группы армянских солдат.
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На кадрах, опубликованных азербайджанской военной журналисткой Эльмирой Мусазадех, россияне окружили армян и предлагают сдаться. Между армянами и россиянами произошла перестрелка, однако информации о погибших и раненых пока нет. Журналисты сообщают, что между российскими "миротворцами" и армянскими солдатами происходят локальные стычки. Некоторые армянские вооруженные группы отказываются покидать Карабах. Россияне заставляют их сделать это под угрозой применения оружия. Прозвучало требование армянским военным сдаться как на армянском, так и на русском языках.
Ранее также сообщалось, что в сети появилось видео, на котором можно заметить, как подростки и взрослые мужчины забрасывают камнями колонну военной техники патрулей РФ на трассе, которая расположена на севере страны в провинции Идлиб.
Напомним, россияне заговорили о введении войск на Донбасс уже до конца года.
Как сообщала Politeka, Россия заводит в Карабах танки и "Грады", видео: "договоренностями не предусматривалось".
Также Politeka писала, что колонну российских миротворцев в Сирии атаковали местные жители: эпические кадры.