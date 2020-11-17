Российских военных, прибывших в Нагорный Карабах в качестве "миротворцев", атаковали армянские солдаты

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, армянские военные обстреляли россиян, отказываясь покидать регион.

Это произошло в районе Агдама в Нагорном Карабахе. На колонну российских военных было совершено нападение со стороны группы армянских солдат.

На кадрах, опубликованных азербайджанской военной журналисткой Эльмирой Мусазадех, россияне окружили армян и предлагают сдаться. Между армянами и россиянами произошла перестрелка, однако информации о погибших и раненых пока нет. Журналисты сообщают, что между российскими "миротворцами" и армянскими солдатами происходят локальные стычки. Некоторые армянские вооруженные группы отказываются покидать Карабах. Россияне заставляют их сделать это под угрозой применения оружия. Прозвучало требование армянским военным сдаться как на армянском, так и на русском языках.

Ранее также сообщалось, что в сети появилось видео, на котором можно заметить, как подростки и взрослые мужчины забрасывают камнями колонну военной техники патрулей РФ на трассе, которая расположена на севере страны в провинции Идлиб.

Напомним, россияне заговорили о введении войск на Донбасс уже до конца года.

Как сообщала Politeka, Россия заводит в Карабах танки и "Грады", видео: "договоренностями не предусматривалось".

Также Politeka писала, что колонну российских миротворцев в Сирии атаковали местные жители: эпические кадры.