Жителі анексованого Криму показали в мережі, в яких умовах їм доводиться лікуватися
У жахливих умовах змушені лікуватися пацієнти ЛОР-відділення міської лікарні №1 окупованого Севастополя. Все, що вони можуть бачити там - покриті тріщинами стіни, двері в туалеті, що не закриваються та відсутність душу і гарячої води в кранах.
Про це повідомила блогер RoksolanaToday&Кримua у Twitter і розмітила докази своїм словам у вигляді фото з лікарні.
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"Севастополь. ЛОР-відділення в ГБ №1. Умови просто курорт в аду. Туалет 1 (Загальний для всіх 2-х поверхів). Душа немає, вода в туалеті холодна, в туалеті двері на гачок не закривається. Глибокі тріщини по стінах... зате солдатів НАТО тут не зустрінеш!"- з іронією пише блогер.
У початковий період окупації російські пропагандисти навперебій критикували Україну за "розгромлений Крим", якому нібито ніхто не приділяв уваги.
Тоді росіяни обіцяли в найкоротші терміни навести порядок на півострові, перетворивши його в курорт, якому позаздрять навіть в Туреччині. Але, як російська влада виконує обіцянки можна помітити по знімках зі зруйнованої лікарні Севастополя.
Не дивно, що останнім часом в мережі можна зустріти незадоволені коментарі кримчан про життя на півострові під гнітом російських окупантів.
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