У Москві тимчасово закривають для відвідування мавзолей Леніна і некрополь біля Кремлівської стіни

Причина такого кроку – пандемія, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

"17 листопада у зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою допуск відвідувачів у мавзолей і до некрополя Кремлівської стіни буде тимчасово припинений", — йдеться в повідомленні Центру зі зв'язків з пресою і громадськістю ФСО.

Зазначається, що це – не перше закриття зазначених об'єктів у 2020 році. Відвідування мавзолею Леніна вже було обмежено цієї весни, в період першої хвилі введення обмежень. Вільний доступ в нього і до некрополя в звичайному режимі відновився 1 липня.

З цього приводу вже з'явилася реакція в соцмережах.

"Ленін захворів чи як?", – підписав скрін новини, опублікований на своїй сторінці в Twitter, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Ілліч вже не той", "там тепер буде військовий санаторій", "шастає всякий окупант і заражає ковідом вову леніна", – жартують у відповідь користувачі.

Раніше ми писали про те, що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков похвалився тим, що в Росії смертність від китайського вірусу нижча, а епідеміологічні заходи ефективніші і якісніші, ніж в Америці.

"Вона зовсім інша, вона докорінно відрізняється від американської системи охорони здоров'я, і, бачите, вийшло, що при масовому інфікуванні населення наша система охорони здоров'я найкращим чином може забезпечувати людей захистом», – заявив він.

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