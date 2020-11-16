В Москве временно закрывают для посещения мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены

Причина такого шага – пандемия, передает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ.

«17 ноября в связи со сложной эпидемиологической обстановкой допуск посетителей в мавзолей и к некрополю кремлевской стены будет временно прекращен», — говорится в сообщении Центра по связям с прессой и общественностью ФСО.

Отмечается, что это – не первое закрытие указанных объектов в 2020 году. Посещение мавзолея Ленина уже было ограничено этой весной, в период первой волны введения ограничений. Свободный доступ в него и к некрополю в обычном режиме возобновился 1 июля.

По этому поводу уже появилась реакция в соцсетях.

«Ленин заболел или как?», – подписал скрин новости, опубликованный на своей странице в Twitter, офицер ВСУ Анатолий Штефан.

«Ильич уже не тот», «Там теперь будет военный санаторий», «Шастает всякий оккупант и заражает ковидом вову ленина», – шутят в ответ пользователи.

Ранее мы писали о том, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков похвастался тем, что в России смертность от китайского вируса ниже, а эпидемиологические мероприятия эффективнее и качественнее, чем в Америке.

«Она совсем другая, она коренным образом отличается от американской системы здравоохранения, и, видите, получилось, что при массовом инфицировании населения наша система здравоохранения лучшим образом может обеспечивать людей защитой», – заявил он.

Напомним, российские власти устроили розыгрыш мест на кладбище, фото.

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