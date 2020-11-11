Россияне, расстроенные последними успехами США и Германии в изобретении вакцины от китайского вируса, не оставляют надежды переплюнуть Запад

После заявления о том, что российская вакцина «Спутник V» показала эффективность в 92%, СМИ соседнего государства начали раскрутку еще более неожиданной новости, передает Politeka.net со ссылкой на прессу РФ.

По словам заведующей лабораторией микологии новосибирского центра «Вектор» профессора Тамары Тепляковой, новое лекарство от коронавируса может быть создано на основе чаги, или березового гриба.

Специалисты лаборатории утверждают, что в ходе исследования с клеточной культурой водный экстракт аптечной чаги показал «высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2».

Более того, Теплякова утверждает, что чагой уже лечились от китайского вируса ее коллеги.

В сети такие радужные перспективы в разработке вакцины не остались без внимания.

«Четвёртая чудо-вакцина на подходе! Как тебе такое, компания Pfizer? А ведь ещё кора дуба, лопухи, подорожник, и мох ягель есть! Это сколько же вакцин нас ждут впереди!», – пишет Մιtαuskαs.

Реакция пользователей не заставила себя ждать.

«Скоро этих вакцин в России будет больше, чем версий о сбитом боинге», «Как тебе такое, компания Pfizer?», «Что же про имбирь забыли, что ли? А такая раскрутка была весной», «Подорожник на боярышнике.... Пипец, бомба, честно говоря....», «Это же не Протоны в космос запускать, тут можно Расее и поизголяться!», – шутят в комментариях.

Тем временем ЕС подписал договор с немецкой фармкомпанией BioNTech и американской Pfizer на поставку 300 миллионов доз вакцины от коронавируса.

«Удивительно, но с российским «Вектором» договор не подписал никто. Неужели путинские прорывные вакцины, которых скоро будет уже 3 штуки, никому не нужны, кроме Мадуро?», – поиронизировал все тот же Մιtαuskαs.

Напомним, в России обескуражены "успехом" отечественной вакцины.

Как сообщала Politeka, врачи заразились вирусом после прививки российской вакциной.

Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.