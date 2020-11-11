Россияне не теряют надежды убедить весь мир в том, что вакцина от китайского вируса «Спутник V» – лучшее, что есть сегодня для борьбы с коварной болезнью

Так, в твиттер –аккаунте Sputnik V появилась информация об эффективности «чудо-препарата», передает Politeka.net.

«Эффективность вакцины Sputnik V составила 92% (расчет основан на 20 подтвержденных случаях COVID-19, разделенных между вакцинированными людьми и теми, кто получал плацебо)», – говорится в сообщении.

Тем временем в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что после получения вакцины у добровольцев выявляли коронавирус. Последний случай – в Алтайском крае, где три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились этим недугом. А мэр Ялты Иван Имгрунт и вовсе скончался от вируса после вакцинации.

Россия заговорила о такой высокой эффективности своего препарата в аккурат после того, как в начале ноября компании Pfizer и BioNTech объявили, что разрабатываемая ими вакцина от коронавируса BNT162b2 показала на третьей стадии клинических исследований эффективность 90%. На нее уже выстроились огромные очереди по всему миру, в то время как российскую вакцину ни ЕС, ни США не готовы закупать из-за страха причинить вред своим гражданам.

«Почему не традиционные 146%», «Те три врача, что заразились короной после вакцинации "Спутником", в эти 92 процента не попали. Редкая неудача, наверное)», «Ой, опять рассмешили,ни дня без шуток!😆», «Смотря что считать эффектом)», «Не правильно! Ее эффективность 146 процентов. Только так на "духовноскрепной"», «Создатели российских ракет оценили их в 300 раз лучше ракет Илона Маска, что не изменило реального положения дел, как мы знаем...», «ЦИК считал?», «Но есть одна проблема! Создатели русской вакцины за свои слова не отвечают!», – шутят в комментариях в соцсетях по этому поводу пользователи, которые не согласны с тем, что путинская вакцина – лучшая в мире.

Как известно, ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что у РФ не хватает производственных мощностей для массового производства вакцины.

Более того, стало известно, что в составе этой вакцины – ветеринарный препарат.

Напомним, украинцев предупредили, чего ждать от вируса в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, Минздрав предупредил украинцев о массовой вакцинации, кто получит бесплатные прививки.

Также Politeka писала, что путинскую вакцину официально занесли в черный список, человечеством не стали рисковать.