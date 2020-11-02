Украина вскоре пойдет по одному из коронавирусных сценариев

Такое мнение озвучила украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская для журналистов издания Обозреватель.

Она пояснила, что у развития коронавирусной болезни есть три сценария или прогнозы - один из них не обойдет Украину.

Первый сценарий развития коронавируса продлится до весны и он будет очень тяжелым.

"Первый – до весны период очень напряженный период, вирус будет как рыба в воде. Потом он ослабнет, как произошло летом, когда он давал большое количество легких форм и стало меньше инфицированных. Сейчас же – снежный ком. Нынче его сезон. В следующем сезоне он уже не будет таким агрессивным", - пояснила врач.

Второй прогноз, по ее словам, состоит в том, что коронавирус начнет брать обороты, будут повторные случаи заражения, гораздо тяжелее, чем сейчас.

Врач добавила, что сейчас инфекционисты считают, что третий сценарий самый благоприятный – коронавирус проциркулирует несколько лет и исчезнет из человеческой популяции, как исчез первый SARS.

"Бог его знает, как будет. Вирусы умнее нас, а мы живем среди них и только наблюдаем, что они нам придумали. Сейчас медицинская система Украины, как и врачи, находятся в полуколлапсе. Во-первых, вирус поражает нервную систему; во-вторых, человек испытывает нехватку кислорода; в-третьих, действие тех лекарств, которыми мы лечим, приносят страдания", - резюмировала Ольга Голубовская.

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