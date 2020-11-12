В разгар пандемии китайского вируса в России решили разыграть похороны

О намерении разыграть право на услуги по содержанию, эксплуатации и захоронения на 43 кладбищах заявили власти Санкт-Петербурга, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

«Комитет по промышленной политике, инновациях и торговле Петербурга, курирующий ритуальные услуги, подготовил проект распоряжения о конкурсе, на котором разыграют право заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных и иных услуг на 43 городских кладбищах», – говорится в публикации.

На эту новость уже обратили внимание в сети. Так, блогер Մιtαuskαs сопроводил скрин новости ироничным комментарием:

«Хороший конкурс и призы интересные! Отличный подарок и незабываемые впечатления к новогодним праздникам для жителей сверхдержавы прорывов! Америка, завидуй молча!».

«Зная Питер, а точно ли одного человека будут на одном кладбище хоронить?», «Конкурсы, соревнования, спартакиады!... Умеют же люди жить не скучая», «Хороший конкурс, впрочем, надо хе*рить эту индустрию, сжигать и без места... Если мой труп вынесут на помойку, а я завещаю это сделать, то пусть все идут на**й», – пишут под публикацией.

Кроме того, пользователи поделились скринами новостей «по теме». Например, одна из них – о конкурсе на скоростное копание могил, который перенесли из Омска в Новосибирск.

Напомним, фото последнего пристанища россиян на Донбассе появились в сети.

Как сообщала Politeka, в России обнаружили могилу президента, появились фото.

Также Politeka писала, что хромой Путин пришел на могилу родного брата и дико опозорился.