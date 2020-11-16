Передача військової допомоги від США для України відбудеться ближче до 2022 року

Зараз країни обговорюють деталі контракту, згідно з яким США погодить з Україною передачу Військово-морським силам країни партії сучасних катерів Mark VI, повідомляє видання"Армія Inform".

Крім того, США передадуть комплекти американського озброєння і технічні засоби.

Ще влітку 2020 року в Міністерстві закордонних справ України розповіли, що 6 катерів Mark VI США надасть за відповідними програмами у сфері безпеки. Решту уряд України може придбати за бажанням. Всього Америка погодила продаж до 16 патрульних катерів, супутнього обладнання та озброєння до них на 600 млн доларів.

Катери Марк VI призначені для патрулювання в річкових і прибережних водах. Їх довжина становить 25 метрів, а максимальна швидкість може досягати більше 35 вузлів.

Вони вміщають в себе екіпаж з 10 осіб і можуть прийняти до 8 пасажирів. Обладнані з мінімальними вимогами комфорту для екіпажу під час тривалих операцій: на борту є камбуз (кухня для екіпажу), ліжка і душ.

Катерами Mark VI можна дистанційно керувати безпілотним надводним апаратом, який використовують для виявлення підводних мін в Чорному та Азовському морях, що дозволить уникнути пасток Росії.

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