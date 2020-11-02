Збройні Сили України можуть отримати новий унікальний бронеавтомобіль з хорошою прохідністю і швидкістю
Про це повідомляється на сторінці у Facebook конструкторсько-виробничого підприємства Inguar.
Це підприємство презентувало концепт нового тактичного бронеавтомобіля і опублікувало фото нової техніки: даний вид транспорту буде призначений для потреб десантно-штурмових військ України. Такі машини можуть стати кращим з того, що є в України.
Варто відзначити, що машина розрахована на 10 осіб, розганяється до 180 кілометрів на годину і має хорошу прохідність. Кут підйому машини становить 60 градусів, а кут бічного крену - 45 градусів. З такими машинами у окупантом немає і шансу втекти від відплати.
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Також передбачається, що машина може їздити по бездоріжжю зі швидкістю до 100 кілометрів на годину. Бронеавтомобіль збираються оснастити мінометним протитанковим комплексом, трьома кулеметами різних калібрів (7,62, 12,7 і 14,5 міліметра), а також протитанковим комплексом "Амулет" з двома ракетами.
Також раніше повідомлялося, що Британія готує Україні летальну зброю і гроші на бойові кораблі. Так, Великобританія готова надати Україні великий контракт на поставку смертоносних озброєнь - летального зброї і позику в розмірі 1 млрд фунтів стерлінгів на будівництво бойових кораблів.
Про це розповів глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
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