Таких ні в кого немає

Збройні Сили України можуть отримати новий унікальний бронеавтомобіль з хорошою прохідністю і швидкістю

Про це повідомляється на сторінці у Facebook конструкторсько-виробничого підприємства Inguar.

Це підприємство презентувало концепт нового тактичного бронеавтомобіля і опублікувало фото нової техніки: даний вид транспорту буде призначений для потреб десантно-штурмових військ України. Такі машини можуть стати кращим з того, що є в України.

Варто відзначити, що машина розрахована на 10 осіб, розганяється до 180 кілометрів на годину і має хорошу прохідність. Кут підйому машини становить 60 градусів, а кут бічного крену - 45 градусів. З такими машинами у окупантом немає і шансу втекти від відплати.

Також передбачається, що машина може їздити по бездоріжжю зі швидкістю до 100 кілометрів на годину. Бронеавтомобіль збираються оснастити мінометним протитанковим комплексом, трьома кулеметами різних калібрів (7,62, 12,7 і 14,5 міліметра), а також протитанковим комплексом "Амулет" з двома ракетами.

Також раніше повідомлялося, що Британія готує Україні летальну зброю і гроші на бойові кораблі. Так, Великобританія готова надати Україні великий контракт на поставку смертоносних озброєнь - летального зброї і позику в розмірі 1 млрд фунтів стерлінгів на будівництво бойових кораблів.

Про це розповів глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

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