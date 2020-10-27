Всі порушення з боку Росії і бойовиків зафіксовані спостерігачами ОБСЄ

Стало відомо, що ОБСЄ зафіксували 23 жовтня 27 одиниць озброєння, розміщених з порушенням ліній відведення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляється в щоденному звіті, опублікованому місією 26 жовтня.

Безпілотник спостерігачів ОБСЄ виявив на полігоні поблизу населеного пункту Тернове (57 км на схід від Донецька) самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика", 122 мм, на полігоні в районі н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська)-зенітний ракетний комплекс 9К35 "Стріла – 10", 14 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 122 мм і 11 буксируваних гаубиць Д-30А "Жаба", 122 мм.

Також СММ ОБСЄ зафіксувала присутність членів російських збройних формувань на території та поблизу ділянок розведення у Станиці Луганській, Золотому та Петровському.

"25 жовтня в межах ділянки розведення спостерігачі бачили 3 членів збройних формувань (ходили із розпізнавальними зовнішніми пов'язками з написом "СЦКК") на південь від нового прольоту моста біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська)",-йдеться у звіті.

25 жовтня під час моніторингу на південній околиці ділянки розведення спостерігачі ОБСЄ зафіксували 10 пострілів з озброєння невстановленого типу на відстані близько 1 км на південний схід (за оцінкою, за ділянкою розведення, проте в межах 5 км від його краю). Все це може свідчити про назрівання нового конфлікту.

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