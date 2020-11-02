Вооруженные силы Украины могут получить новый уникальный бронеавтомобиль с хорошей проходимостью и скоростью
Об этом сообщается на странице в Facebook конструкторско-производственного предприятия Inguar.
Это предприятие презентовало концепт нового тактического бронеавтомобиля и опубликовало фото новой техники: данный вид транспорта будет предназначен для нужд десантно-штурмовых войск Украины. Такие машины могут стать лучшим из того, что есть у Украины.
Стоит отметить, что машина рассчитана на 10 человек, разгоняется до 180 километров в час и имеет хорошую проходимость. Угол подъема машины составляет 60 градусов, а угол бокового крена - 45 градусов. С такими машинами у оккупантом нет и шанса убежать от возмездия.
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Также предполагается, что машина может ездить по бездорожью со скоростью до 100 километров в час. Бронеавтомобиль собираются оснастить минометным противотанковым комплексом, тремя пулеметами разных калибров (7,62, 12,7 и 14,5 миллиметра), а также противотанковым комплексом "Амулет" с двумя ракетами.
Также ранее сообщалось, что Британия готовит Украине летальное оружие и деньги на боевые корабли. Так, Великобритания готова предоставить Украине крупный контракт на поставку смертоносных вооружений летального оружия и заем в размере 1 млрд фунтов стерлингов на строительство боевых кораблей.
Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
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