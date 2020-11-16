Передача военной помощи от США для Украины состоится ближе к 2022 году

Сейчас страны обсуждают детали контракта, согласно которому США согласует с Украиной передачу Военно-морским силам страны партии современных катеров Mark VI, сообщает издание "Армия Inform".

Кроме того, США передадут комплекты американского вооружения и технические средства.

Еще летом 2020 в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что 6 катеров Mark VI США предоставит по соответствующим программам в сфере безопасности. Остальные правительство Украины может приобрести по желанию. Всего Америка согласовала продажу до 16 патрульных катеров, сопутствующего оборудования и вооружения к ним на 600 млн долларов.

Катера Марк VI предназначены для патрулирования в речных и прибрежных водах. Их длина составляет 25 метров, а максимальная скорость может достигать более 35 узлов.

Они вмещают в себя экипаж из 10 человек и могут принять до 8 пассажиров. Оборудованы с минимальными требованиями комфорта для экипажа во время длительных операций: на борту есть камбуз (кухня для экипажа), кровати и душ.

Катерами Mark VI можно дистанционно управлять беспилотным надводным аппаратом, который используют для обнаружения подводных мин в Черном и Азовском морях, что позволит избежать ловушек России.

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