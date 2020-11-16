У Росії не хочуть визнавати, що зіткнулися з не менш хитрим політиком

Президент Туреччини Реджеп Ердоган передав указ про відправку військовослужбовців до Азербайджану на розгляд до Великих Національних Зборів Туреччини

Парламент розгляне указ вже найближчим часом, передає агентство Anadolu.

"Турецькі військові будуть задіяні з метою моніторингу режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі в рамках спільного турецько-російського спостережного центру", – повідомляють журналісти.

Зазначимо, що раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що в Нагірному Карабасі буде тільки російський миротворчий контингент.

З цього приводу вже пожартували в соцмережах.

"Ердоган направив сьогодні до парламенту країни указ про відправку турецьких військових в район конфлікту в Карабасі. Давайте просто згадаємо, як наша пропаганда і міністр Лавров кілька днів кричали, що ніяких турецьких військових там не буде", – опублікував твіт блогер під ніком Проф. Преображенський.

Відгук читачів не змусив себе чекати.

"В черговий раз ""всіх перемогли"", "типова путінська геополітика. Все прос*ати і кричати про те, що ми всіх перемогли. Класика", "Турки там вже залізницю до Каспію будують", "схоже, Пу здав країну", "Ердоган Лаврову не підкоряється", "їх там немає. Якщо дід сказав ні, значить, ні. На Донеччині ж працює, і в Криму працювало, так чому тут працювати не повинно? ))", "Наступним буде Кіпр, а потім Крим... Османська імперія відроджується!",– пишуть у коментарях під публікацією.

Як відомо, представники Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі з 10 листопада. Е рдоган заявив 11 листопада, що Анкара і Москва підписали меморандум про центр з контролю за перемир'ям в карабаському регіоні, вони братимуть участь у "спільній миротворчій місії". Російська сторона не раз спростовувала ці слова політика.

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