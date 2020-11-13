У мережі з'явилось архівне фото, на якому можна побачити, як російський національний хор виступав перед нацистами під час Другої світової війни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Розсекречена історія України".

Світлина датована 1942 роком. На тлі свастик і нацистського орла виступає російський музичний колектив "Бояр".

Виконавці в російських автентичних костюмах позують на сцені на тлі символів нацистської Німеччини, що стало підставою для жартів серед користувачів соцмережі.

"А фашисти в Україні, як же це так виходить?", "Діди співали", "Супер", - пишуть в коментарях під фото.

Раніше повідомлялось, що в мережі спливли раритетні знімки часів СРСР, які були під забороною. На архівних опублікованих кадрах можна побачити, як саме жили прості люди при радянському режимі.

Фото реальному житті в СРСР почали з'являтися тільки після 1991 року, адже до цього вуличні фотографи дотримувалися пропагандистської політики і знімали зазвичай стереотипні постановки, наприклад, пам'ятник Леніну, центральні проспекти, готелі або паради. На раритетних кадрах, які не публікувала радянська преса, чітко видно справжнє відношення влади до простих людей, які змушені виконувати важку роботу самостійно.

Нагадаємо, Росія обдурила Азербайджан, в Держдумі зробили огидне визнання: "миротворці РФ не покинуть Карабах через 5 років".

Раніше Politeka повідомляла, що начальник "миротворців" Карабаху засвітився на Донбасі: фото путінського генерала.

Також Politeka писала, що Росія запустила фотофейк про українців, але зганьбилася: "Заплуталися хлопці, стільки брехати".