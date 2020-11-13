В сети появилось архивное фото, на котором можно увидеть, как российский национальный хор выступал перед нацистами во время Второй мировой войны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Рассекреченная история Украины".

Фотография датирована 1942 годом. На фоне свастик и нацистского орла выступает российский музыкальный коллектив "Бояр".

Исполнители в российских аутентичных костюмах позируют на сцене на фоне символов нацистской Германии, что стало поводом для шуток среди пользователей соцсети.

"А фашисты в Украине, как же это так получается?", "Деды пели", "Супер", - пишут в комментариях под фото.

Ранее сообщалось, что в сети всплыли раритетные снимки времен СССР, которые были под запретом. На архивных опубликованных кадрах можно увидеть, как именно жили простые люди при советском режиме.

Фото реальной жизни в СССР начали появляться только после 1991 года, ведь до этого уличные фотографы придерживались пропагандистской политики и снимали обычно стереотипные постановки - например, памятник Ленину, центральные проспекты, гостиницы или парады. На раритетных кадрах, которые не публиковала советская пресса, четко видно истинное отношение власти к простым людям, которые вынуждены выполнять тяжелую работу самостоятельно.

Напомним, Россия обманула Азербайджан в Госдуме сделали отвратительное признание: "миротворцы РФ не покинут Карабах через 5 лет".

Ранее Politeka сообщала, что начальник "миротворцев" Карабаха засветился на Донбассе: фото путинского генерала.

Также Politeka писала, что Россия запустила фотофейк об украинцах, но опозорилась: "запутались ребята, столько врать".