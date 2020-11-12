​Лідер ЛДПР Володимир Жириновський у прямому ефірі розкрив обман Росії, причому поставивши це в заслугу

На шоу пропагандистки Ольги Скабєєвої скандальний політик заявив, що російські миротворці прийшли не на п'ять років в Нагірний Карабах, як було прописано в тристоронній угоді, а назавжди, передає "Діалог.UA".

"Не треба говорити на 5 років. Назавжди російська армія прийшла туди і більше ніколи з Південного Кавказу не піде. Нехай думають: п'ять років, продовження. Це продовження на весь час, що залишився", – цитує видання слова росіянина.

Цього йому здалося мало, і Жириновський закликав РФ розширити зону свого впливу свого військового контингенту на всю територію Вірменії, Азербайджану, з виходом на кордони Туреччини та Ірану.

Коли у нього логічно поцікавилися можливою реакцією Ердогана, він заявив, що Росії плювати на це.

"Він з чужої держави, а це зона інтересів Росії. Від Єревана до Душанбе – ніхто не може прийти туди, всі повинні бути знищені. Це зона інтересів Російської Імперії, Радянського Союзу, це наші південні кордони. Ми їх освоювали 200 років, поклали 200 тисяч солдатів. Нехай Ердоган своїх солдатів 200 тисяч покладе де-небудь. 200 тисяч за 200 років. Тому йому там не місце", – видав Жириновський.

Раніше ми писали про те, що Ердоган не змовчав на заяву Пєскова про те, що в Карабасі буде тільки російський миротворчий контингент, і нагадав про те, що сказано в підписаній угоді.

За його словами, миротворці Туреччини також увійдуть у Карабах.

Нагадаємо, начальник "миротворців" Карабаху засвітився на Донбасі.

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